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«Арсенал» напомнил о голе Аршавина в ворота «Барселоны»

13:35

«Арсенал» отметил годовщину победы над «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 16 февраля 2011 года лондонцы одержали домашнюю победу над каталонской командой со счетом 2:1. Победный мяч провел российский футболист Андрей Аршавин. Видео его гола «Арсенал» опубликовал в Twitter.

В ответной игре «Барса» выиграла 3:1, прошла в следующий раунд и в результате выиграла турнир.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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