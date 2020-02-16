«Арсенал» напомнил о голе Аршавина в ворота «Барселоны»

«Арсенал» отметил годовщину победы над «Барселоной» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 16 февраля 2011 года лондонцы одержали домашнюю победу над каталонской командой со счетом 2:1. Победный мяч провел российский футболист Андрей Аршавин. Видео его гола «Арсенал» опубликовал в Twitter.

В ответной игре «Барса» выиграла 3:1, прошла в следующий раунд и в результате выиграла турнир.