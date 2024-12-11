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«Арсенал» — «Монако»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Монако» встретятся в матче Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Арсенал» примет «Монако» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также ведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты встречи «Арсенала» и «Монако» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Монако

Обе команды набрали по 10 очков в пяти турах Лиги чемпионов. В пятом туре лондонцы победили «Спортинг» (5:1), а монегаски уступили «Бенфике» (2:3).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монако
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