«Арсенал» и «Монако» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Арсенал» примет «Монако» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по подписке. Платформа также ведет перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты встречи «Арсенала» и «Монако» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды набрали по 10 очков в пяти турах Лиги чемпионов. В пятом туре лондонцы победили «Спортинг» (5:1), а монегаски уступили «Бенфике» (2:3).