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«Арсенал» разгромил «Монако», Головин отыграл весь матч

Евгений Козинов
Корреспондент
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Букайо Сака бьет по воротам «Монако».
Фото Reuters

«Арсенал» обыграл «Монако» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Нападающий лондонской команды Букайо Сака сначала оформил дубль, забив на 34-й и 78-й минутах, а в концовке встречи ассистировал Каю Хаверцу.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:0
Монако

Александр Головин
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Монако
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