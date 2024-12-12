«Арсенал» разгромил «Монако», Головин отыграл весь матч

«Арсенал» обыграл «Монако» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:0. Игра прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Нападающий лондонской команды Букайо Сака сначала оформил дубль, забив на 34-й и 78-й минутах, а в концовке встречи ассистировал Каю Хаверцу.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу.

«Арсенал» набрал 13 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Монако» опустился на 16-ю строчку — 10 очков.