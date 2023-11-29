«Арсенал» примет «Ланс» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов в среду, 29 ноября. Игра пройдет на стадионе «Эмирэйтс Стдэдиум» в Лондоне. Начало — 23:00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры можно с помощью раздела «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция матча «Арсенал» — «Ланс» пройдет на телеканале «Матч! Футбол 2» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — 22:45 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

Также телеканал «Матч Премьер» проведет онлайн-перекличку с хайлайтами самых интересных моментов вечера среды в Лиге чемпионов, которая стартует в 22:45.

«Арсенал» выйдет в плей-офф, если избежит поражения от «Ланса» или если ПСВ проиграет «Севилье». Лондонский клуб досрочно выиграет группу, если победит или сыграет вничью при осечке ПСВ.

«Ланс» лишится шансов попасть в топ-2 группы, если проиграет «Арсеналу» и ПСВ победит «Севилью».