«Арсенал» — «Кайрат»: Хаверц забил впервые с февраля 2025 года

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц отметился голом в матче против «Кайрата» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

26-летний немец забил и вывел свою команду вперед на 16-й минуте.

Этот гол стал для Хаверца первым почти за год — последний раз форвард отличался в матче против «Манчестер Сити» (5:1) в 24-м туре АПЛ сезона-2024/25. Игра проходила 2 февраля 2025 года.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

28 января, 23:00. Эмирейтс (Лондон)

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов.