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«Арсенал» — «Динамо» Загреб: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Арсенал» и «Динамо» Загреб будут играть в 7-м туре Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Матч «Арсенал» — «Динамо» Загреб в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов пройдет в среду, 22 января. Начало игры на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) — в 23.00 по московскому времени.

За ключевыми события встречи «Арсенал» — «Динамо» Загреб можно следить в нашем матч-центре. «СЭ» проведет в среду текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Динамо Зг

В прямом эфире трансляцию игры в Лондоне покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Весь контент платформы доступен при наличии подписки на сервис. Для вечерних встреч стриминговый сервис запускает перекличку моментов игр в одном окне.

После шести туров общего этапа «Арсенал» занимал третью строчку с 13 очками, предыдущим соперником лондонцев был «Монако» (3:0). У загребского «Динамо» — 8 очков и 24-е место в таблице, в декабрьском туре команда из столицы Хорватии сыграла вничью с «Селтиком» (0:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Динамо (Москва)
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