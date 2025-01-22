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Сегодня, 22:05

«Арсенал» — «Динамо» Загреб: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Арсенал» и «Динамо» Загреб встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Арсенал» и «Динамо» Загреб встретятся в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 22 января. Матч в Лондоне (Англия) на стадионе «Эмирейтс» начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Арсенал» — «Динамо» Загреб также можно изучать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
22 янв, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Динамо Зг

Прямую трансляцию игры в Лондоне ведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент которой можно смотреть при наличии подписки). Сервис организует переклички всех вечерних матчей в формате мультикаста с началом в 23.00 по московскому времени.

У «Арсенала» — 13 очков после шести туров общего этапа и пятая строчка в таблице, а загребское «Динамо» с восемью очками шло 25-м.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Динамо (Загреб)
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