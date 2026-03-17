«Арсенал» — «Байер»: Дьекереш, Райс и Сака выйдут в стартовом составе

«Арсенал» и «Байер» объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 1:1).

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Инкапье, Райс, Субименди, Сака, Эзе, Троссар, Дьекереш.

Запасные: Кепа, Рэнсон, Москера, Жезус, Мартинелли, Нергор, Мадуэке, Хаверц, Калафьори, Льюис-Скелли, Доуман.

«Байер»: Бласвих, Поку, Куанса, Андрих, Тапсоба, Гримальдо, Паласиос, Гарсия, Маза, Террье, Кофане.

Запасные: Омлин, Ломб, Фернандес, Хофманн, Тилманн, Шик, Эрманн, Тапе, Калбрет.

Матч «Арсенал» — «Байер» пройдет во вторник, 17 марта и начнется в 23.00 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию этой и других игр вечера.