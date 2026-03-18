«Арсенал» обыграл «Байер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Арсенал» выиграл у «Байера» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Англии на стадионе «Эмирейтс».

Полузащитник Эберечи Эзе на 36-й минуте с передачи Леонарда Троссарда открыл счет. В начале второй половины хавбек Деклан Райс ударом из-за пределов штрафной забил второй мяч в ворота леверкузенцев.

Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Арсенал» вышел в 1/4 финала, где встретится с лиссабонским «Спортингом».