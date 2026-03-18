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«Арсенал» обыграл «Байер» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото Reuters

«Арсенал» выиграл у «Байера» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 1:1. Игра прошла в Англии на стадионе «Эмирейтс».

Полузащитник Эберечи Эзе на 36-й минуте с передачи Леонарда Троссарда открыл счет. В начале второй половины хавбек Деклан Райс ударом из-за пределов штрафной забил второй мяч в ворота леверкузенцев.

Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому «Арсенал» вышел в 1/4 финала, где встретится с лиссабонским «Спортингом».

Лига чемпионов. 1/8 финала.
17 марта, 23:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
2:0
Байер

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