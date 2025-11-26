«Арсенал» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября

Матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» пройдет в среду, 26 ноября. Игра на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Лондоне и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Основные события игры «Арсенал» — «Бавария» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Транслировать игру «Арсенал» — «Бавария» в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Платформа запустит мультикаст — перекличку лучших моментов всех вечерних встреч (с 22.55 мск).

«Арсенал» в 4-м туре общего этапа обыграл «Славию» (3:0), а «Бавария» победила «ПСЖ» (2:1).