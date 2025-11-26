Футбол
26 ноября 2025, 10:30

«Арсенал» — «Бавария»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00

«Арсенал» и «Бавария» сыграют в Лиге чемпионов 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Бавария» пройдет в среду, 26 ноября. Игра на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Лондоне и всего игрового вечера Лиги чемпионов. Основные события игры «Арсенал» — «Бавария» доступны в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;, &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тоттенхэм&raquo;, &laquo;Атлетико&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 26&nbsp;ноября 2025 года.«Арсенал» — «Бавария», «ПСЖ» — «Тоттенхэм», «Атлетико» — «Интер»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

Транслировать игру «Арсенал» — «Бавария» в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (при наличии подписки). Платформа запустит мультикаст — перекличку лучших моментов всех вечерних встреч (с 22.55 мск).

«Арсенал» в 4-м туре общего этапа обыграл «Славию» (3:0), а «Бавария» победила «ПСЖ» (2:1).

Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур.
26 ноября 2025, 23:00. Эмирейтс (Лондон)
Арсенал
3:1
Бавария
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
