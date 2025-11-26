«Арсенал» — «Бавария»: Эзе, Олисе и Кейн сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Арсеналом» и «Баварией» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Лондоне. Начало — в 23.00 по московскому времени.

«Арсенал»: Райя, Льюис-Скелли, Москера, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Эзе, Троссар, Мерино, Сака.

«Бавария: Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Гнабри, Карл, Олисе, Кейн.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 26 ноября.