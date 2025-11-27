«Арсенал» победил «Баварию» в Лондоне

«Арсенал» в домашнем матче одержал победу над «Баварией» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 3:1.

У хозяев в первом тайме гол забил Юрриен Тимбер, во второй половине отличились вышедшие на замену Нони Мадуэке и Габриэль Мартинелли. У гостей на 32-й минуте отметился 17-летний Леннарт Карл.

«Арсенал» одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионов-2025/26. Лондонцы с 15 очками лидируют в таблице общего этапа. В следующем матче «канониры» сыграют в гостях с «Брюгге».

«Бавария» с 12 очками — на 4-й строчке. Мюнхенцы в следующей игре примут «Спортинг».