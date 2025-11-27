Райс признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов с «Баварией»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим игроком матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:1). 26-летний англичанин сыграл 90 минут, пробежал 11,9 км, а точность его пасов составила 81 процент.

«Он, в частности, был доминирующей, энергичной фигурой на поле во втором тайме, был превосходен при розыгрыше стандартных положений, как настоящий лидер и капитан оказывал большое влияние на игру», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Арсенал» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» идет на 4-й строчке — 12 очков.