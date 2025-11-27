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27 ноября 2025, 01:41

Райс признан лучшим игроком матча Лиги чемпионов с «Баварией»

Евгений Козинов
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото Reuters

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс признан лучшим игроком матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Баварии» (3:1). 26-летний англичанин сыграл 90 минут, пробежал 11,9 км, а точность его пасов составила 81 процент.

«Он, в частности, был доминирующей, энергичной фигурой на поле во втором тайме, был превосходен при розыгрыше стандартных положений, как настоящий лидер и капитан оказывал большое влияние на игру», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Арсенал» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Бавария» идет на 4-й строчке — 12 очков.

Голкипер &laquo;Баварии&raquo; Мануэль Нойер (справа) в&nbsp;матче Лиги чемпионов с &laquo;Арсеналом&raquo; (1:3) 26&nbsp;ноября.«Арсенал» оказался сильнее в битве лучших команд мира в Лиге чемпионов. «Баварию» сгубили ошибки Нойера
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Деклан Райс
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