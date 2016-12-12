12:42 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Арсен Венгер: "В Лиге чемпионов нет фаворитов, но у нас есть преимущество домашнего матча"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер перед жеребьевкой 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что не может выделить кого-либо из своих возможных соперников. "Канониры" заняли первое место в своей группе и теперь могут встретиться с "Бенфикой", "Баварией", "Байером", "Реалом", "Порту" или "Севильей".

- В плей-офф нет команды, которую можно считать фаворитом, - приводит ВВС слова Венгера. - У каждого есть шанс. При жеребьевке все зависит от везения. Вторую игру мы проведем дома, и это дает нам психологическое преимущество.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
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