Арсен Венгер считает, что «Ливерпуль» заслуженно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение «Ливерпуля» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА от «Интера» (0:1).

«Судья убил игру. Интересно было бы посмотреть последние 25 минут в равных составах. «Ливерпуль» заслужил пройти 1/8 финала. Даже в этом матче они трижды попали в штангу. Но я не согласен с решением судьи. Это убило интерес к игре», — цитирует Венгера Evening Standart.

На 63-й минуте матча судья удалил нападающего «Интера» Алексиса Санчеса. Миланский клуб закончил выступление в турнире, проиграв по сумме двух матчей 1:2.