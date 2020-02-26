Арсен Венгер предложил отменить правило выездного гола в еврокубках

Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА, знаменитый тренер Арсен Венгер выступил с предложением по отмене правила выездного гола в плей-офф еврокубков.

— Когда команда играет дома, она постоянно думает: «Сейчас пропустим — и мы на полпути к вылету», — цитирует Mirror Венгера. — Иногда мне кажется, что выездной гол — слишком большое отставание для тех, кто играет дома первыми. Получается, что такие команды вынуждены атаковать и одновременно держать свои ворота в безопасности, чтобы не пропустить слишком много. Я уже давно предлагал избавиться от правила выездного гола, хотя бы до начала дополнительного времени. Вес гола на выезде слишком высок в современном футболе, теперь в правиле просто нет справедливости. Его ввели очень давно, когда телевидение еще не было развито, а поля были плохими. Думаю, отмена правила выездного гола будет правильным решением.