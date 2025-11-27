Слот: «В перерыве никто и подумать не мог, что «Ливерпуль» проиграет ПСВ со счетом 1:4»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от ПСВ (1:4) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Эмоции неприятные, мы разочарованы. До перерыва мы играли очень хорошо. Считаю, у нас было достаточно моментов, чтобы повести 2:1. В перерыве, думаю, никто и предположить не мог, что мы проиграем 1:4.

После перерыва мы довольно быстро пропустили второй гол. После этого у нас было еще несколько хороших моментов, чтобы сделать счет 2:2. Затем мы пропустили еще один гол, за 10-15 минут до конца. Это тяжело принять. Настрой после первого пропущенного мяча был правильным, но после стольких неудачных моментов очень трудно не опустить руки», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

ПСВ набрал 8 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на 13-й строчке — 9 очков.