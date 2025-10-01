Слот: «В матче с «Галатасараем» все решили мелочи»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы играли довольно хорошо и могли повести в счете — у нас был отличный момент. Да и в целом, было много моментов в первом тайме, во втором их было гораздо меньше. Было сложно нащупать свою игру. Все решили мелочи. Но мы проиграли во второй раз подряд», — цитирует официальный сайт УЕФА Слота.

«Галатасарай» с тремя очками занимает 18-е место в турнирной таблице. «Ливерпуль» идет на 16-й строчке (3 очка).

В 3-м туре «Галатасарай» сыграет с «Буде-Глимтом», «Ливерпуль» встретится с «Айнтрахтом». Оба матча пройдут 22 октября.