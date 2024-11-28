Слот: «Мбаппе и Салах показали нам сегодня, что они такие же люди»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот после победы над «Реалом» (2:0) прокомментировал нереализованные Килианом Мбаппе и Мохамедом Салахом пенальти.

«Оба показали нам сегодня, что они такие же люди. В случае с Мбаппе потрясающ был Келлехер. Он для нас сотворил нечто необыкновенное, как, впрочем, и другой наш вратарь [Алиссон], который не менее великолепен», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.