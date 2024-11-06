Слот: «Контролировали ход матча и забили четыре гола «Байеру»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Байером» (4:0) в матче Лиги чемпионов.

«Мы усердно трудимся и добиваемся хороших результатов. У «Байера» был хороший план на игру, но моменты у наших ворот стали возникать только в конце. Мы контролировали ход матча и забили четыре гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. «Байер» с 7 очками идет на 11-й строчке.