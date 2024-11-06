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Слот: «Контролировали ход матча и забили четыре гола «Байеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Байером» (4:0) в матче Лиги чемпионов.

«Мы усердно трудимся и добиваемся хороших результатов. У «Байера» был хороший план на игру, но моменты у наших ворот стали возникать только в конце. Мы контролировали ход матча и забили четыре гола», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. «Байер» с 7 очками идет на 11-й строчке.

Игроки &laquo;Спортинга&raquo; качают Рубена Аморима. Аморим простился со «Спортингом» разгромом «Манчестер Сити», а Дьекереш затмил Холанна. «Ливерпуль» не оставил шансов «Байеру»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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