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Слот — о победе «Ливерпуля» над «Реалом»: «Все понимают, насколько это особенный момент»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Арне Слот.
Фото Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Реалом» в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Все понимают, насколько это особенный момент, когда играешь с командой, так много раз побеждавшей в Лиге чемпионов. На протяжении долгих лет она была для «Ливерпуля» настоящей головной болью. Каждый раз, когда «Реал» нам угрожал, это было из-за нас самих. Считаю, что можем играть интенсивнее и лучше действовать с мячом», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Арне Слот
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