Слот: «Ливерпуль» — «Байер» — большой матч, которого любители футбола должны ждать с нетерпением»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Байера».

«Это большой еврокубковый матч, что в Лиге чемпионов встречается почти постоянно. В том числе из-за того, что Хаби Алонсо сделал в «Ливерпуле», в особенности в еврокубках. «Байер» был невероятен в прошлом сезоне в бундеслиге и на европейской арене. Думаю, в этом сезоне они столь же хороши, просто им немного не везет с результатами. Это большой матч, которого любители футбола должны ждать с нетерпением», — цитирует пресс-служба УЕФА Слота.

Матч «Ливерпуль» — «Байер» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.