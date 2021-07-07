Армянский «Алашкерт» сыграл вничью в гостях в первом матч с клубом из Уэльса в рамках отборочного раунда ЛЧ
23:07
Клуб из Армении «Алашкерт» провел матч на выезде в рамках 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов против команды из Уэльса «Конна'с Куэй». Встреча завершилась со счетом 2:2.
Ответная игра пройдет в Армении.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
«Конна'с Куэй» (Уэльс) — «Алашкерт» (Армения) — 2:2 (1:2)
7 июля. Конна'с Куэй. Стадион «Deeside College Stadium».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю