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Армянский «Алашкерт» сыграл вничью в гостях в первом матч с клубом из Уэльса в рамках отборочного раунда ЛЧ

23:07

Клуб из Армении «Алашкерт» провел матч на выезде в рамках 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов против команды из Уэльса «Конна'с Куэй». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Ответная игра пройдет в Армении.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

«Конна'с Куэй» (Уэльс) — «Алашкерт» (Армения) — 2:2 (1:2)

7 июля. Конна'с Куэй. Стадион «Deeside College Stadium».

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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