Ари хочет сыграть в Лиге чемпионов с «Барселоной», «Реалом», «Манчестер Сити» или «Баварией»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал «СЭ» о том, с кем бы он хотел сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.

— В Лиге чемпионов всегда приятно играть против больших команд, — признался «СЭ» Ари. — Помню, когда в составе «Спартака» играл против «Барселоны», это был очень крутой опыт. Будет здорово, если нам попадется хорошая группа.

Лично мне бы хотелось сыграть опять с «Барселоной», также интересно было бы встретиться с «Реалом», «Манчестер Сити