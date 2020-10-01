Ари хочет сыграть в Лиге чемпионов с «Барселоной», «Реалом», «Манчестер Сити» или «Баварией»
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Нападающий «Краснодара» Ари рассказал «СЭ» о том, с кем бы он хотел сыграть на групповой стадии Лиги чемпионов.
— В Лиге чемпионов всегда приятно играть против больших команд, — признался «СЭ» Ари. — Помню, когда в составе «Спартака» играл против «Барселоны», это был очень крутой опыт. Будет здорово, если нам попадется хорошая группа.
Лично мне бы хотелось сыграть опять с «Барселоной», также интересно было бы встретиться с «Реалом», «Манчестер Сити
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира