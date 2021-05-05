«Арбитр послал меня». Верратти пожаловался на судейство после матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»
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Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пожаловался на судейство в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).
«Рефери послал меня в грубой форме. Если бы я послал его, то получил бы дисквалификацию на 10 матчей. Конечно, я много разговариваю с арбитрами, но я никогда их не посылаю», — приводит слова Верратти RMC.
Встреча обслуживала бригада арбитров во главе с Бьерном Кайперсом.
В первом матче «Манчестер Сити» одержал гостевую победу со счетом 2:1. Этот финал станет для «Ман Сити» первым в истории.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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