Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти пожаловался на судейство в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).

«Рефери послал меня в грубой форме. Если бы я послал его, то получил бы дисквалификацию на 10 матчей. Конечно, я много разговариваю с арбитрами, но я никогда их не посылаю», — приводит слова Верратти RMC.

Встреча обслуживала бригада арбитров во главе с Бьерном Кайперсом.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал гостевую победу со счетом 2:1. Этот финал станет для «Ман Сити» первым в истории.