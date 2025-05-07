Араухо — о поражении от «Интера»: «Это не повлияет на нас в матче с «Реалом», мы идем за титулом лиги»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение от «Интера» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (3:4).

«Грустно. Мы отлично провели Лигу чемпионов и хотели выйти в финал. Было близко, но победа ускользнула от нас. В этих играх решают мельчайшие детали, и мы потерпели неудачу. Я не думаю, что это повлияет на нас в воскресенье в матче с «Реалом». Это тяжелый удар, но у этой команды невероятный менталитет. Мы идем за титулом лиги. Я думаю, мы показали хорошую игру. Игра команды полюбилась, но мы пропустили много мячей. Нам нужно пересмотреть это на будущий год. Я хочу поблагодарить людей, которые пришли поддержать нас и которые верят в эту команду», — цитирует Араухо Marca.

После 34 туров «Барселона» с 79 очками занимает первое место в ла лиге, опережая «Реал» на 4 балла.