АПОЭЛ выбил "Карабах" из Лиги чемпионов

АПОЭЛ обыграл "Карабах" (2:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. В составе победителей отличились Томас Де Винсенти (с пенальти) и Урош Матич.

В первом матче "Карабах" победил со счетом 2:1. По сумме двух матчей дальше прошел кипрский клуб.

В четвертом раунде АПОЭЛ сыграет с победителем пары ПАОК - "Аякс".

Лига чемпионов

Третий отборочный раунд

Ответный матч

"Карабах" (Азербайджан) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:2 (0:1)

Голы: Де Винсенти, 34 - с пенальти (0:1). Матич, 68 (0:2).

"Карабах": Вагнер да Силва, Садыгов, Медведев, Мамедов, Аилтон (Абдуллаев, 87), Мичел, Ришард Алмейда, Славчев (Кинтана, 73), Зубир (Гуйе, 80), Хайме Ромеро, Эмрели.

АПОЭЛ: Белец, Меркис, Лафранс, Иоанну, Гентзоглу, Де Винсенти (Халлениус, 61), Матич, Михайлович, Безяк (Яколиш, 82), Павлович (Лукас Соуза, 73), Аль-Таамари.

Предупреждения: Де Винсенти, 31. Мамедов, 64. Аль-Таамари, 90+1. Ришард Алмейда, 90+1.

Удаление: Ришард Алмейда, 90+4.

Судья: Зиберт (Германия).

13 августа. Баку. Стадион "Tofig Bahramov - Republic Stadium".

Первый матч - 2:1

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