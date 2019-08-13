АПОЭЛ выбил "Карабах" из Лиги чемпионов

АПОЭЛ обыграл "Карабах" (2:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. В составе победителей отличились Томас Де Винсенти (с пенальти) и Урош Матич.
В первом матче "Карабах" победил со счетом 2:1. По сумме двух матчей дальше прошел кипрский клуб.
В четвертом раунде АПОЭЛ сыграет с победителем пары ПАОК - "Аякс".
Лига чемпионов
Третий отборочный раунд
Ответный матч
"Карабах" (Азербайджан) - АПОЭЛ (Кипр) - 0:2 (0:1)
Голы: Де Винсенти, 34 - с пенальти (0:1). Матич, 68 (0:2).
"Карабах": Вагнер да Силва, Садыгов, Медведев, Мамедов, Аилтон (Абдуллаев, 87), Мичел, Ришард Алмейда, Славчев (Кинтана, 73), Зубир (Гуйе, 80), Хайме Ромеро, Эмрели.
АПОЭЛ: Белец, Меркис, Лафранс, Иоанну, Гентзоглу, Де Винсенти (Халлениус, 61), Матич, Михайлович, Безяк (Яколиш, 82), Павлович (Лукас Соуза, 73), Аль-Таамари.
Предупреждения: Де Винсенти, 31. Мамедов, 64. Аль-Таамари, 90+1. Ришард Алмейда, 90+1.
Удаление: Ришард Алмейда, 90+4.
Судья: Зиберт (Германия).
13 августа. Баку. Стадион "Tofig Bahramov - Republic Stadium".
Первый матч - 2:1
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