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Сегодня, 00:58

«Антверпен» впервые сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Антверпен» переиграл АЕК (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Бельгийская команда одержала победу по сумме двух встреч со счетом 3:1.

«Антверпен», в составе которого выступает экс-форвард «Локомотива» Джирано Керк, впервые в своей истории сыграет на групповой стадии главного еврокубкового турнира.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионой пройдет в Монако в четверг, 31 августа. Начало в 19.00 по московскому времени.

30&nbsp;августа. ПСВ&nbsp;&mdash; Рейнджерс. Керк оставил без Лиги чемпионов Понсе и Цубера, ПСВ отомстил «Рейнджерс»
Лига чемпионов УЕФА
ФК Антверпен
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