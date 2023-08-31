«Антверпен» впервые сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов

«Антверпен» переиграл АЕК (2:1) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Бельгийская команда одержала победу по сумме двух встреч со счетом 3:1.

«Антверпен», в составе которого выступает экс-форвард «Локомотива» Джирано Керк, впервые в своей истории сыграет на групповой стадии главного еврокубкового турнира.

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионой пройдет в Монако в четверг, 31 августа. Начало в 19.00 по московскому времени.