«Шахтер» одержал волевую победу над «Антверпеном», отыгравшись с 0:2

«Шахтер» на выезде обыграл «Антверпен» в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:2.

Гости проигрывали со счетом 0:2 после первого тайма. За «Антверпен» забили Арбнор Муя (3-я минута) и Мишель-Анже Баликвиша (33-я).

Во втором тайме «Шахтер» сумел перевернуть игру. Дублем отметился Даниил Сикан. 22-летний форвард отличился на 48-й и 76-й минутах. Еще один гол на 71-й минуте забил экс-защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

Бельгийский клуб упустил шанс отыграться в концовке. На 90+7-й минуте пенальти не сумел реализовать Тоби Альдервейрельд.

«Шахтер» с 3 очками вышел на третье место в группе H. «Антверпен» после двух поражений на старте замыкает квартет.

В следующем туре «Шахтер» на выезде сыграет с «Барселоной», а «Антверпен» дома встретится с «Порту». Оба матча пройдут 25 октября.