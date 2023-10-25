«Порту» разгромил «Антверпен» в матче Лиги чемпионов

«Порту» на выезде обыграл «Антверпен» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:1.

За португальскую команду забили Стефен Эуштакиу и Эванилсон, оформивший хет-трик. У бельгийской команды отличился Альхассан Юсуф.

Ранее в другом матче дня «Барселона» обыграла донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.

«Барселона» одержала три победы в трех турах и с 9 очками лидирует в группе Н. «Порту» идет вторым (6). «Шахтер» находится на третьей строчке (3), а «Антверпен» — на четвертой (0).