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25 октября, 23:55

«Порту» разгромил «Антверпен» в матче Лиги чемпионов

Алина Савинова
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Игроки «Порту» и «Антверпена».
Фото Reuters

«Порту» на выезде обыграл «Антверпен» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 4:1.

За португальскую команду забили Стефен Эуштакиу и Эванилсон, оформивший хет-трик. У бельгийской команды отличился Альхассан Юсуф.

Лига чемпионов. Группа H
25 окт, 22:00. Bosuilstadion (Антверпен)
Антверпен
1:4
Порту

Ранее в другом матче дня «Барселона» обыграла донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.

«Барселона» одержала три победы в трех турах и с 9 очками лидирует в группе Н. «Порту» идет вторым (6). «Шахтер» находится на третьей строчке (3), а «Антверпен» — на четвертой (0).

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2023-2024/groups/
Футбол
ФК Антверпен
ФК Порту
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