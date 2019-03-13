Антуан Гризманн: "Ювентус" был сильнее нас на всех уровнях"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн после вылета команды из Лиги чемпионов отметил, что мадридцы сами виноваты в поражении от "Ювентуса" (0:3). Напомним, что туринцы прошли в следующий раунд турнира по сумме двух матчей (0:2, 3:0).

– Мы не играли в ту игру, которую хотели, – цитирует Sky Sport Italia Гризманна. – Мы облегчили путь "Ювентусу". Все разочарованы, потому что мы не играли. Я был первым, кто сказал, что наших действий было недостаточно, мы задали неправильный темп. "Юве" был сильнее нас на всех уровнях. Первый матч мы выиграли 2:0. Я не знаю, что произошло. Это напомнило мне игру с "Баварией", но тогда мы смогли внести некоторые изменения.​

Все голы матча "Ювентус" – "Атлетико". Видео

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