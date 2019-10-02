Антуан Гризманн: «Я мечтаю о многом, и о победе в Лиге чемпионов тоже»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что мечтает о победе в Лиге чемпионов. Во 2-м туре группового турнира каталонцы сыграют против «Интера».

— Все мечтают о победе в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Гризманна. — Я мечтаю о многом, и об этом тоже. Моя задача — добиться победы в ближайшей встрече. Надеюсь, вечер сложится здорово в присутствии наших болельщиков, которые обеспечат хоршую атмосферу.

Матч «Барселона» — «Интер» состоится 2 октября, начало — в 22.00 по московскому времени