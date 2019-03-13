Антуан Гризманн: "Роналду – великий. Три момента – три гола"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн высоко отметил игру форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3), сообщает официальный сайт УЕФА. 34-летний португалец оформил хет-трик в этом матче.

– Роналду – великий игрок. У него было три момента, и он забил три мяча, – цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.

Первая игра между "Атлетико" и "Ювентусом" завершилась со счетом 2:0 в пользу "матрасников". "Бьянконери" вышли в четвертьфинал ЛЧ.

Все голы матча "Ювентус" – "Атлетико". Видео

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