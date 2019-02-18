Антуан Гризманн: "Мы ни на что не променяем стиль Симеоне"

Форвард "Атлетико" Антуан Гризманн заявил, что ему нравится стиль, который исповедует главный тренер команды Диего Симеоне.

- Его стиль отличался от того, к чему я привык в "Реал Сосьедад". У него больше оборонительной работы в плане тактики. Мне приходилось учиться, смотреть на партнеров и слушать. Через пару месяцев я уже играл в основном составе. Мне нравится наш стиль. Я стараюсь учить ему наших новичков. Он принес нам успех. Мы его ни на что не променяем, - цитирует француза официальный сайт УЕФА. - Поначалу сложно, потому что ты не привык к этому. Или предпочитаешь оставаться впереди и ждать мяча. Но здесь так нельзя. Все должны отрабатывать и помогать друг другу в обороне. Надо отбирать мячи. Постепенно ты начинаешь получать удовольствие от удачного отбора, от подкатов и выигранных единоборств. Все это придает уверенности, когда мяч у тебя.

27-летний француз в текущем сезоне провел 33 матча за "Атлетико" и забил 18 мячей при восьми голевых передачах.

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