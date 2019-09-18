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Антонио Конте: «В «Интере» все действовали ниже своего уровня, в том числе я»

01:56
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте после ничьей со «Славией» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:1) взял на себя ответственность за результат. По его словам, команда играла не в такой футбол, как он хочет видеть.

— Не хочу выделять отдельных игроков, мы все действовали ниже своего уровня, в том числе я, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Главная ответственность лежит на мне, потому что я не сумел объяснить игрокам, как они должны действовать на поле. Мы использовали исключительно длинные передачи, не такой футбол я хочу видеть.

Интер — Славия Пр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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