Антонио Конте: «В «Интере» все действовали ниже своего уровня, в том числе я»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте после ничьей со «Славией» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:1) взял на себя ответственность за результат. По его словам, команда играла не в такой футбол, как он хочет видеть.
— Не хочу выделять отдельных игроков, мы все действовали ниже своего уровня, в том числе я, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Главная ответственность лежит на мне, потому что я не сумел объяснить игрокам, как они должны действовать на поле. Мы использовали исключительно длинные передачи, не такой футбол я хочу видеть.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027034/?iv=true