Антонио Конте: «В «Интере» все действовали ниже своего уровня, в том числе я»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после ничьей со «Славией» в 1-м туре Лиги чемпионов (1:1) взял на себя ответственность за результат. По его словам, команда играла не в такой футбол, как он хочет видеть.

— Не хочу выделять отдельных игроков, мы все действовали ниже своего уровня, в том числе я, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Главная ответственность лежит на мне, потому что я не сумел объяснить игрокам, как они должны действовать на поле. Мы использовали исключительно длинные передачи, не такой футбол я хочу видеть.

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