Антонио Конте: «У «Интера» есть последний шанс все исправить»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной». Победа позволит миланцам выйти в плей-офф турнира.

— Это очень важная игра, — цитирует Football Italia Конте. — Мы играем за выход в плей-офф. Гордимся тем, что нам приходится играть с «Барселоной». Мы понимали, что группа будет очень тяжелой. Нам хочется продолжать борьбу. «Барселона» в числе четырех-пяти команд, которые с самого начала являются фаворитами турнира. Это очень сильная команда, которая гарантировала себе первое место и может сыграть расслабленно. Нам нечего терять. У нас есть последний шанс все исправить. Второго шанса не будет.