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Антонио Конте: «Тот, кто ждет от «Интера» оборонительной игры, сильно заблуждается»

04:44
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Боруссии» заявил, что команда не будет играть от обороны. Также он добавил, что будет важно проявить характер, так как на стадионе ожидается жаркая атмосфера.

— Мы здорово сыграли в домашнем матче с «Боруссией» и заслуженно победили, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Да, завтра придется сложно. В конце концов, «Боруссия» — опытнейшая команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. Нужно не терять бдительности ни на секунду.

Атмосфера на стадионе будет жаркой. Болельщики здесь что надо, и они никогда не оставят свою команду. Так что нам очень важно будет проявить характер.

Тот, кто ждет от нас оборонительной игры, сильно заблуждается. Мы будем прижаты к своим воротам только в том случае, если «Боруссия» заставит нас сделать это. Наша модель игры не меняется в зависимости от того, выступаем мы дома или на выезде. Свои сильные стороны мы знаем, а над недостатками много и упорно работаем.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027083/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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