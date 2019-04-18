Антонио Конте – о жесте Моуринью в матче с "Ювентусом": "Он выиграл так много, поэтому может его показывать"

Бывший главный тренер "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте нейтрально относится к провокационному жесту Жозе Моуринью, который поднес руку к уху в матче группового турнира Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и "Ювентусом" (2:1), передает Goal.com.

Встреча прошла в ноябре 2018-го. Тогда 56-летний португальский специалист возглавлял "красных дьяволов".

– Моуринью выиграл три трофея с "МЮ", а также трижды становился чемпионом Англии с "Челси", поэтому он может показывать такой жест. Но надо помнить об уважении: к публике и самому Моуринью. Конечно, Жозе выиграл так много, что в этом жесте есть весь Моуринью, – цитирует Конте Goal.com.