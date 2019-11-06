Антонио Конте: «Не очень хочу комментировать второй тайм, не хочу искать оправдания»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте после поражения от «Боруссии»? в 4-м туре Лиги чемпионов (2:3) отказался говорить о том, что случилось во втором тайме. После первой половины миланская команда вела в счете 2:0.

— То же самое произошло в Барселоне. Я не очень хочу комментировать второй тайм, не хочу искать оправдания, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. — Жаль, что так проиграли, но я не могу требовать от игроков большего, потому что они очень стараются и трудятся не жалея сил. Мы допустили ошибку, когда выстраивали план. Нельзя играть в двух турнирах такой короткой скамейкой.

Нужно прибавить и оставить наши неудачи в прошлом. Помню, как выигрывали 4:1 у «Сассуоло» в серии А, а матч закончился вничью — 4:4. Мы должны понять, почему эти вещи с нами случаются.

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