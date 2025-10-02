Конте: «Вышедшие на замену здорово усилили игру»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Спортингом» (2:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Спортинг» — хорошая, сильная команда с классными игроками. Они начали сильным составом, но и на замену вышли важные игроки. Через 70 минут я выпустил Давида Нереса и Ноа Ланга. Они здорово усилили игру», — цитирует пресс-служба УЕФА Конте.

«Наполи» с 3 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, уступая «Спортингу» (3 очка), идущему на 14-й строчке, по дополнительным показателям.

В 3-м туре неаполитанцы сыграют с ПСВ, а лиссабонская команда встретится с «Марселем».