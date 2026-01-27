Тренер «Наполи» Конте — о матче с «Челси»: «Мы подходим к этой игре с пониманием соперника»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч заключительного 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Челси».

«Это будет захватывающий матч против клуба, который мне посчастливилось тренировать. Я знаю, что это за клуб, какие у них игроки и какой у них менталитет. Мы подходим к этой игре с решимостью и пониманием соперника. Никто из нас не думает о вылете из Лиги чемпионов или о том, чтобы не продолжать участие в этом турнире. Мы играли все восемь туров до последней минуты. Мы хотим двигаться вперед», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

«Наполи» с 8 очками занимает 25-е место в турнирной таблице общего этапа.

Матч между командами пройдет 28 января в Неаполе и начнется в 23.00 по московскому времени.