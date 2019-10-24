Антонио Конте: «Это был очень трудный тактический матч»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте признался, что матч с «Боруссией» в 3-м туре Лиги чемпионов (2:0) был трудным с тактической точки зрения.

— Это был очень трудный тактический матч, — цитирует пресс-служба УЕФА Конте. = Обе команды пытались удивить друг друга. Знали, что мы прижаты к стенке после поражения и ничьей в первых двух матчах. Теперь надо добиться нужного результата в Дортмунде. Матч будет трудным. «Барселона» и «Боруссия» — фавориты в этой группе, но мы продолжаем бороться, и наши шансы по-прежнему зависят от нас.

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