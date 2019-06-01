Антон Шунин: "Я уверен, что финал Лиги чемпионов получится интересным"

Голкипер сборной России Антон Шунин рассказал, что после завершения сезона в РПЛ настроение хорошее, и сейчас все мысли только о национальной команде.

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).

– Сегодня будет финал Лиги чемпионов. За кого будете болеть? Может, заключили с кем-то пари?

– Нет. Пари не заключали. Игра будет поздно. Поэтому все будут смотреть в номерах. Но если получится, может, где-то соберемся.

– За кого будете болеть?

– Ни за кого. Просто за хороший футбол.

– Не боитесь уснуть во время игры? Она же поздно будет.

– Нет. Уснуть точно не боимся, потому что игра будет очень хорошая, и я уверен, что интересная.

– Если говорить о тренировках, вратари занимаются немного в необычном формате, потому что вызвали не трех, а четырех голкиперов. Какие-то особенности в связи с этим есть?

– Главный тренер объяснил, почему вызвал четырех вратарей, а не трех. А особенностей никаких нет. Сейчас два дня довольно насыщенные после выходных. А дальше – как всегда. Ничего нового.

– Вы могли остаться без сборной, если бы "Динамо" попало в "стыки". Есть какой-то эмоциональный подъем, что не только приехали в сборную, но еще и "стыков" избежали?

– Мы все сделали для того, чтобы не попасть в "стыки". Готовились к тому, что не должны туда попасть. Максимально работали и думали, что нужно занять место, которые позволит избежать "стыков". Что касается сборной, настроение хорошее, отличный коллектив. Все идет в рабочем формате, все в порядке. Сезон в РПЛ закончился, поэтому сейчас все мысли только о сборной. (Елена Григорьевская)

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