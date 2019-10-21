Антон Миранчук: «В Турине нам нужно больше спортивной наглости!»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» заявил, что ему обидно пропускать такие игры. Хавбек продолжает восстановление после травмы стопы и операции.

— Вы не представляете, как обидно стоять у бровки, а не находиться на поле, — говорит Миранчук. — Но все равно лучше поддерживать команду здесь, чем смотреть игру дома по телевизору. И мне веселее с ребятами, и Юрий Палыч ничего против не имеет.

— Как ваше самочувствие?

— Уже намного лучше. Бегаю по дорожке, занимаюсь по индивидуальной программе.

— До зимы надеетесь вернуться в строй?

— Да, хочу зацепить групповой этап Лиги чемпионов и последний матч первого этапа.

— Чем «Локомотив» может удивить «Ювентус»?

— Больше наглости спортивной! Идти в обводку — естественно , когда это позволяет ситуация. Не стесняться, не переживать. Я смотрел последний матч «Ювентуса» с «Болоньей». Понятно, что у туринцев очень мощная атака, но с ними можно играть. (Игорь Рабинер)

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