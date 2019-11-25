Антон Миранчук охарактеризовал Семина тремя словами

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о главном оружии главного тренера команды Юрия Семина.

— Тут много слов не нужно, — цитирует официальный сайт УЕФА полузащитника «Локо» Алексея Миранчука. — Все прекрасно сами видят отношения Юрия Павловича с футболистами, болельщиками. Достаточно прийти на стадион и послушать, как скандируют его имя. Сразу понимаешь, что он стоит для клуба. Посмотрите историю «Локомотива»: он столько всего выиграл, практически во всех успехах принял участие.

— Мне нечего добавить. Можно охарактеризовать Юрия Павловича в нескольких словах: веселый, знает, к чему идет. Уметь психологически настроить ребят — одно из его оружий, — сказал Антон Миранчук.