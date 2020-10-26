Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук перед матчем Лиги чемпионов против «Баварии» (27 октября, Москва) рассказал о том, как обсуждает с братом Алексеем прошедшие игры.

25-летний Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» 30 августа из «Локомотива».

— Мы говорили с братом про игру. И у них, и у нас были непростые матчи. Они добились положительного результата. И у нас хороший выезд получился. Обсуждаем какие-то моменты. У нас матчи в одинаковые дни — мы делимся впечатлениями. Это нормально, я считаю. (Наталья Юрина)