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Антон Миранчук и Смолов могут сыграть с «Ювентусом»

12:06
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал подготовку к матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча с итальянским клубом пройдет в Москве 6 ноября.

— Есть много положительных моментов, — сказал Семин. — Антон Миранчук тренируется в общей группе. Надеемся, что и Смолов скоро вернется. Будут ли они играть определимся сегодня. Мариу тоже готовится к игре. Травмированных у нас нет. Что касается физического состояния, оно на нормальном уровне. И Крыховяк после второго отравления себя значительно лучше себя чувствует. И Баринов, и другие. Они готовы значительно лучше, чем к матчу в Турине. Единственный сложны момент — переход с синтетики на натуральное поле, он занимает определенное время, которого у нас нет. (Александр Рогулев)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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