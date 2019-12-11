Ансу Фати: «Это просто мечта»

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати после победы над «Интером» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:1) признался, что очень счастлив. Он забил свой первый гол в еврокубковом турнире.

— Я обыгрался с Луисом Суаресом и забил — стадион в этот момент просто затих, — цитирует пресс-служба УЕФА Фати. — Я супер-счастлив! Это просто мечта. Кажется, все происходит так быстро. Мне просто нужно использовать каждую предоставленную возможность. Но тут ты оглядываешься и думаешь: «Что мне удалось сделать»?

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