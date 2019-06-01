Анонс финала Лиги чемпионов в стиле "Симпсонов". Видео

В сети появился анонс предстоящего финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" -"Ливерпуль". Исполнен он в стиле знаменитого мультфильма "Симпсоны". По сюжету, все спешат на стадион или собираются перед телевизором, чтобы посмотреть встречу.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр