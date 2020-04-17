Анхель Ди Мария: «Победа в Лиге чемпионов уникальна и не похожа на победу в любом другом крупном турнире»

Форвард ПСЖ Анхель Ди Мария рассказал о своей карьере в «Реале».

Аргентинец выступал за мадридский клуб с 2010-го по 2014 год и стал победителем Лиги чемпионов.

— Мадрид — важный этап карьеры, — приводит слова Ди Марии официальный сайт УЕФА. — Переход из «Бенфики» был огромным шагом вперед. Многие критиковали мое приобретение, потому что незадолго до него я плохо сыграл на чемпионате мира 2010 года. Клуб выложил за меня кучу денег, а моя игра не оправдывала такой ценник. Жозе Моуринью поверил в меня, и постепенно я стал показывать, что достоин выступать за «Реал». В последнем сезоне мне выпала возможность выиграть Лигу чемпионов.

Победа в Лиге чемпионов уникальна и не похожа на победу в любом другом крупном турнире. Мне не повезло, что я не выиграл чемпионат мира, хотя был близко. Но Лига чемпионов — это что-то особенное. Ее невероятно трудно выиграть. Я выступал за топ-клубы и, играя в ней сезон за сезоном, понял, как это тяжело сделать. «Десима», которая была так важна для «Реала» в тот момент, стал великим достижением для меня и для всех остальных.